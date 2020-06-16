الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد تاريخ استئناف الموسم

المصدر: وكالات

طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم موافقة السلطات على استكمال موسم 2019-2020 في أغسطس بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا المستجد، واعتماد نظام مركب للموسم المقبل.

وأشار الاتحاد في بيان الى انه قرر خلال اجتماع برئاسة رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح "استكمال الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بتاريخ 15 أغسطس بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية (اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الصحة) للحصول على موافقة وزارة الصحة ووزارة الداخلية".

وسيكون رد السلطات حاسماً في هذا الأمر حيث سيتم وضع الأندية في الصورة من خلال الدعوة الى اجتماع ومناقشة الرد أكان بالموافقة أو الرفض. وتوقف النشاط الرياضي في الكويت في مارس بسبب وباء "كوفيد-19". وتتبقى من منافسات الدوري الممتاز أربع مراحل، ومباراة مؤجلة بين الكويت حامل اللقب والمتصدر، والنصر.

الى ذلك، أكد الاتحاد في بيانه انه اعتمد إقامة دوري موسم 2020-2021 بالنظام "المركّب" والذي ينص على خوض الفرق دورياً تمهيدياً للتصنيف من 14 مرحلة، يليه توزيعها على درجتين "ممتازة" بمشاركة 10 أندية تتواجه مرتين (ذهابا وإيابا)، و"أولى" من خمسة أندية تلتقي في ما بينها أربع مرات.

واستقر مجلس الإدارة على هذا النظام بعد ثلاثة مقترحات من لجنة المسابقات، بينها نظام الدمج التقليدي بمشاركة الفرق الـ15، وآخر يقضي بإقامة المسابقة بالطريقة المركبة ذاتها لكن مع خوض فرق الدوري الممتاز والدرجة الأولى مسابقتيهما من دور واحد على ملاعب محايدة. ويأمل الاتحاد في ان تسير الامور كما هو مخطط لها بحيث تنطلق النسخة الجديدة من الدوري في منتصف سبتمبر المقبل.

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