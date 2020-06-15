الدوري الأسترالي يعود 16 يوليو المقبل

المصدر: وكالات

عاود الدوري الأسترالي لكرة القدم نشاطه في 16 يوليو بعد أن توقف منذ 24 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أفاد اليوم الاتحاد المحلي للعبة.

وبعد أن كان آخر نشاط رياضي يتوقف في البلاد، سيصبح دوري «أي ليغ» آخر بطولة رياضية تستأنف نشاطها، إذ استأنفت بطولتا الركبي وكرة القدم الأسترالية (تلعب بالأيدي) نشاطهما، على أن يعود دوري «سوبر ركبي» اعتبارا من 6 يوليو.

وكشف رئيس اتحاد اللعبة جيمس جونسون بأن قرار العودة تحقق اتفاقية دفع جديدة مع اللاعبين لتغطية الموسم بروزنامته الممددة، مضيفا من دون أن يوضح شكل اتفاق الرواتب «لقد اضطررنا جميعا الى إعادة التكيف مع هذا المشهد الجديد، وهذا يعني التعاضد لتقديم تضحيات من أجل الصالح العام للعبة».

وانطلق موسم 2019-2020 من الدوري الأسترالي الذي يشارك فيه 11 فريقا، في أكتوبر وكان يقترب من نهاية الدور المنتظم عادي عندما توقف.

ويمكن للمشجعين الدخول الى الملاعب لتشجيع فرقهم بعدما أعلنت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي عن خطط للسماح بعدد يصل الى 10 آلاف متفرج اعتبارا من الشهر المقبل، من دون أن تحدد الموعد.

ولا تعتبر كرة القدم من الرياضات الأكثر شعبية في أستراليا، لكن يزاولها أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء البلاد.



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