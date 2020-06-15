الدوري الإنجليزي يعود الأربعاء المقبل.. بعد 100 يوم توقف

المصدر: لندن - أ.ف.ب

ينتهي، بعد غد، انتظار امتد لنحو 100 يوم من دون منافسات كرة القدم الإنجليزية، بعد التوقف القسري الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، في عودة مختلفة الشكل ستكون محط أنظار في مدن العالم، حالها كحال الاهتمام المحلي بها.

حجز الدوري الإنجليزي الممتاز مكانة له كأغلى بطولة وطنية للعبة الشعبية حول العالم، مع مئات الملايين من المتابعين من الهند والصين، مروراً بالشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين، وطبعاً القارة العجوز. وسجلت حقوق البث التلفزيوني الدولي للبريمرليغ للفترة الزمنية 2019-2022، رقما قياسياً بلغ 4.2 مليارات جنيه استرليني (5.3 مليارات دولار)، بينما تم إبرام صفقة للدول الاسكندنافية للفترة بين 2022 و2028، بقيمة ملياري جنيه إسترليني.

ستكون هذه المداخيل هذا الموسم بمثابة حبل الإنقاذ للأندية التي عانت مالياً بسبب التوقف، وستبقى محرومة من إيرادات المباريات طالما أن المشجعين ممنوعون من متابعتها في المدرجات.

وتتبقى 92 مباراة من موسم 2019-2020 (عبارة عن تسع مراحل كاملة ومباراتين مؤجلتين)، لكن رابطة الدوري ترغب في إنهائه بحلول أواخر يوليو، ما سيدفعها إلى جدولة المباريات بشكل مكثف يشمل مراحل خلال الأسبوع، بدلاً من نهايته فقط. وبحسب التقارير، ستحصل القنوات الناقلة على تعويض قدره 107 ملايين جنيه إسترليني بسبب التغيير في جدولة المباريات، وانعكاسه المحتمل على إقبال المشاهدين. على رغم ذلك لايزال المشجعون الآسيويون يترقبون عودة الدوري، لاسيما من يمنّون النفس بلقب أول لليفربول بعد عقود الانتظار.

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ملايين جنيه إسترليني ستحصل عليها القنوات الناقلة بسبب التغيير في جدولة المباريات.

مباريات الأربعاء

أستون فيلا - شيفيلد 21:00.

مان سيتي - أرسنال 23:15.

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