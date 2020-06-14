الأردن يطلق أول تطبيق للجري الافتراضي في المنطقة

المصدر: وكالات

أطلقت الجمعية الأردنية للماراثونات تطبيقها المبتكر والأول من نوعه في المنطقة لسباقات الجري، استجابةً للتغيرات المجتمعية التي فرضها انتشار وباء كورونا في العالم، وتأثيره على المجالات الرياضية بشكل خاص.

وقالت الجمعية في بيان صحافي أمس، حسبما وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «إن تطوير هذا التطبيق للهواتف الذكية بسواعد أردنية، جاء بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع الأردني على ممارسة النشاط الرياضي سواء الجري أو المشي في أي مكان، لتقوية المناعة، خاصةً بعد انتشار جائحة كورونا في العالم».

وأضافت الجمعية أن «التطبيق هو الوحيد الذي يمكن المستخدمين من حساب الخطوات، والمسافة المقطوعة والترتيب تلقائياً دون الحاجة لاستخدام تطبيقات مساندة أخرى، كما يمكن استخدامه للتدريب بشكل يومي على الجري بمسافات يرغب بها المستخدم لتحسين زمنه، ما يعد من ميزات التطبيق التي تساعد في عملية التدريب».



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