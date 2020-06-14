الدوري الألماني يخسر 150 مليون يورو من حقوق البث التلفزيوني

المصدر: برلين - أ.ف.ب

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن الدوري الألماني سيخسر 150 مليون يورو من إيرادات حقوق البث التلفزيوني بسبب «كورونا». وتوقعت مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية تحقيق الأندية الألمانية الـ36 التابعة لدوري الدرجتين الأولى والثانية، في موسم 2020/‏‏2021، إيرادات بقيمة 1.2 مليار يورو بدلاً من 1.35 مليار يورو، كان منصوصاً عليها في العقد الإعلامي الحالي.

واستندت المجلة في تقريرها إلى خطاب بهذا الخصوص بعثت به اللجنة المالية التابعة لرابطة الدوري إلى الأندية الـ36 أول من أمس.

يشار إلى حدوث مشكلات في مدفوعات حقوق البث التلفزيوني بعد التوقف.

وكان الرئيس التنفيذي للرابطة، كريستيان زايفرت، قال إنه «اتفق مع كل الشركاء الإعلاميين على الحصول على دفعات مقدمة عن الأقساط المستحقة». وفي أعقاب الجمعية العمومية للرابطة في 23 أبريل الماضي، في الموسم الحالي، تم توزيع 51 مليون يورو على الأندية الـ36، ومن المنتظر توزيع 200 مليون يورو أخرى عند إتمام بث آخر مباريات الموسم الحالي.

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