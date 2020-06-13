نجم إنجليزي: خيبة الأمل ستغلف فوز ليفربول بلقب الدوري

المصدر: وكالات

قال نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ستيف ماكمانمان، إن لقب الدوري الإنجليزي الذي ينتظره ليفربول هذا الموسم "سيتلون ببعض من خيبة الأمل" نظرا للاحتفال المتوقع باللقب أمام مدرجات خاوية من المشجعين.

وأكد ماكمانمان ، الذي لعب في الماضي لكل من ليفربول وريال مدريد الإسباني إن احتفال وشعور ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لن يكون مثلما كان عليه الحال لدى فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مشيرا إلى أن السبب هو غياب الجماهير عن المدرجات بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويحتاج ليفربول إلى انتصارين فقط من المباريات التسعة المتبقية له في الدوري الإنجليزي ليتوج باللقب للمرة الأولى من ثلاثة عقود.

وقال ماكمانمان في تصريحات إلى برنامج "راديو 5 لايف" بهيئة الإذاعة البريطانية : "سيكون أمرا رائعا عندما يفوز ليفربول باللقب. ولكن المشجعين لن يكونوا بالمدرجات".

وأوضح النجم السابق في التصريحات التي نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" اليوم السبت: "بعدها ، سيسمح للجماهير بالدخول. ويمكنهم الاحتفال باللقب من خلال جولة في المدينة".

وقال ماكمانمان : ولكن ردة فعل المشجعين كانت واضحة بالفعل عندما عاد ليفربول لمدينته بلقب دوري أبطال أوروبيا. إذا فاز الفريق بلقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب عن منصة التتويج باللقب، سيحتفلون به ولكن ليس كما كان الاحتفال على الملعب ومع أفراد الفريق".

وكان ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب سقط أمام واتفورد قبل أيام قليلة من توقف الموسم الحالي بسبب أزمة كورونا.

وبهذا ، لن يستطيع ليفربول معادلة إنجاز أرسنال الذي توج باللقب في موسم 2003 / 2004 بدون أي هزيمة.

ولكن ليفربول يمكنه بلوغ الرقم القياسي الذي حققه مانشستر سيتي في موسم 2017 / 2018 عندما حصد 100 نقطة في طريقه لمنصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال ماكمانمان : "سجله في الدوري ظاهرة... الفرق العظيمة تفوز ثم تفوز مجددا. ليفربول هو الأفضل فعليا في هذا الدوري".

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