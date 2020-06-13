رحيل ثياغو سيلفا وكافاني عن باريس سان جرمان

المصدر: وكالات

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم رحيل نجمي الفريق قائده الدولي البرازيلي ثياغو سيلفا وهدافه التاريخي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وقال ليوناردو في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية المحلية ستنشر الأحد "لقد كان قرارا صعبا جدا".

وأضاف في مقتطفات من المقابلة نشرت السبت على الموقع الإلكتروني للصحيفة "هؤلاء هم اللاعبون الذين تركوا بصمة في تاريخ النادي: نتساءل دائما عما إذا كان ينبغي لنا أن نواصل المشوار حتى النهاية معا أم أنه من الأفضل تفادي التمديد لعام إضافي. مشوارهما معنا كان جميلا جدا. لكن، نعم، وصلنا إلى النهاية. كان علينا أن نتخذ قرارا منطقيا، حتى على المستوى الاقتصادي أو بالنظر على الجيل القادم".

ويؤكد هذا التصريح المعلومات الصحافية التي نشرت في الأيام الأخيرة والتي تطرقت لرحيل القائد سيلفا (35 عاما) وكافاني (33 عاما) الهدف التاريخي لباريس سان جرمان (200 هدفا).

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