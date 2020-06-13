دورتموند يسقط فورتونا بهدف قاتل ويؤجل حسم "البوندسليغا"

المصدر: وكالات

حقق بوروسيا دورتموند انتصارا بشق الأنفس وتغلب على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1 / صفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه هيرتا برلين 4 - 1 وفيردر بريمن على مضيفه بادربورن 5 - 1 ويونيون برلين على مضيفه كولون 2 - 1 وتعادل فولفسبورج مع فرايبورج 2 - 2.

وكادت مباراة دورتموند وفورتونا دوسلدورف أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم إيرلينج هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يلتقي اليوم مع بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

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