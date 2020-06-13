الزمالك المصري يجدد تعاقد الفرنسي كارتيرون لمدة موسم

المصدر: وكالات

أعلن نادي الزمالك المصري تجديد تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد.

وذكر نادي الزمالك في بيان رسمي اليوم السبت أن مجلس الإدارة نجح في تجديد تعاقد كارتيرون لمدة موسم واحد مع الفريق.

وأضاف :"نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وقدم معه الفريق أداء طيبا خلال الفترة الأخيرة".

وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة قد نجح في الاتفاق مع المدير الفني على تفاصيل تمديد العقد.

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