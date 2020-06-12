"طبيب" يعطل عودة الدوري الروماني للحياة

المصدر: وكالات

أُرجئت عودة الدوري الروماني لكرة القدم اليوم الجمعة بعدما جاءت نتيجة اختبار طبيب أحد الفرق إيجابية بفيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتعليق الموسم لقرابة ثلاثة أشهر.

وقال رئيس رابطة الدوري الروماني جاستن ستيفان الجمعة لوسائل الإعلام: "نريد جميعا بأن تعود كرة القدم الى الملاعب، لكن صحة اللاعبين ترتدي أهمية قصوى".

وكان من المفترض أن يعاود الدوري الروماني نشاطه اعتبارا من مساء اليوم الجمعة بلقاء بين بوتوساني ومضيفه اونيفرسيتاتيا كرايوفا، لكن الفحوص التي خضع لها اللاعبون والطواقم أظهرت إصابة طبيب الضيوف بفيروس "كوفيد-19"، ما تسبب بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.

وبحسب البرنامج، كان مقررا أن تقام أربع مباريات غداً السبت، لكن التأجيل طال أيضا لقاء دينامو بوخارست وشينديا تارغوفيستي بعدما تبين إصابة أحد العاملين في طواقم دينامو.

وتخوف مالك بوتوساني فاليريو إيفتيمي "ألا يُستأنف الموسم مرة أخرى على الإطلاق".

ووافقت الحكومة الرومانية الأسبوع الماضي على طلب استئناف دوري الدرجة الأولى اعتبارا من اليوم الجمعة بعد توقف استمر ثلاثة أشهر.

وتبقى هناك ثماني مراحل من دور تحديد بطل الدوري الذي يشارك فيه 14 فريقا في الموسم المنتظم، على أن تنحصر المنافسة على اللقب بين الستة الأوائل في الدور الفاصل، فيما تتنافس الفرق الثمانية الأخرى على تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية.

ويتصدر كلوج الترتيب في الدور الفاصل لتحديد البطل بفارق أربع نقاط عن ستيوا بوخارست واونيفرسيتاتيا كرايوفا.

وهناك إمكانية أن تقام باقي المباريات الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع الحالي إذا لم يتم اكتشاف أي اصابات أخرى بفيروس "كوفيد-19" الذي أدى الى 1380 حالة وفاة في البلاد من أصل 21400 إصابة معلنة.



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