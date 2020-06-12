إلغاء سباقات سنغافورة وأذربيجان واليابان من موسم الفورمولا 2020

المصدر: جوني جبور-دبي

أكدت إدارة بطولة سباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، وفي بيانٍ لها، إلغاء جولات الجائزة الكبرى في كل من حلبة باكو في أذربيجان، ومرسى باي في سنغافورة، وسوزوكا اليابانية، من أجندة موسم 2020، وذلك بسبب التحديات المرافقة لانتشار وباء فيروس "كورونا المستجد".

وقال البيان: "بعد التأكيد على إلغاء سباق جائزة سنغافورة على حلبة مارينا باي ضمن موسم 2020، وعودتها في 2021، تم التوصل إلى اتفاق مع جائزة أذربيجان على حلبة باكو، وجائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا، بعدم إقامة السباقين لهذا الموسم بسبب استمرارية التحديات المرافقة لانتشار الفيروس التاجي".

وجاء إلغاء الجوائز الثلاثة، ليزيد التحديات على إدارة بطولة "الفورمولا1" في استضافة سباقات خارج حدود القارة الأوروبية، وذلك على الرغم من تأكيد إدارة البطولة وفي وقت سابق من هذا الشهر، إقامة ثمانية سباقات في أوروبا، بدايةً من حلبة "ريد بُل" في النمسا مطلع الشهر المقبل.

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