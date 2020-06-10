الدوري الأميركي يستأنف موسمه في الثامن من يوليو

المصدر: وكالات

قال الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين اليوم الأربعاء إن المسابقة ستستكمل في الثامن من يوليو بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب وباء كوفيد-19 في ديزني وورلد في فلوريدا بدون جماهير.

وقال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي في بيان "نحن سعداء بالتعاون مع ديزني لاستئناف موسم 2020 والعودة للعب كرة القدم".

وأضاف "فرصة تجميع 26 فريقا في بيئة يمكن السيطرة عليها تساعدنا في حماية صحة اللاعبين والمدربين والأطقم للعودة للمنافسات".

وتشارك كل الفرق 26 في مسابقة تمتد حتى 11 أغسطس.

وتقام المسابقة بنظام كأس العالم باحتساب مباريات دور المجموعات في ترتيب الدور التمهيدي للدوري وسيحصل الفائز بالبطولة على مقعد في دوري أبطال الكونكاكاف 2021.

كما يملك اللاعبون فرصة الحصول على مكافآت إضافية إذ يبلغ مجموع الجوائز 1.1 مليون دولار.

وبعد هذه المسابقة قال الدوري الأميركي إنه يخطط لاستمرار نظام الدور التمهيدي مع مراجعة جدول مباريات الذهاب والإياب ويتبعه الأدوار الإقصائية.

وستصل الأندية إلى أورلاندو في 24 يونيو للتدريب لكن يجب التجمع في منتجع رياضي قبل نحو سبعة أيام من أول مباراة.

ويلعب كل فريق ثلاث مباريات بدور المجموعات وستحتسب هذه النتائج ضمن ترتيب الدور التمهيدي للموسم.

وينتقل الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث إلى أدوار خروج المهزوم.

وستوزع الفرق على ست مجموعات خلال سحب القرعة غدا الخميس بواقع ثلاث مجموعات للقسم الشرقي وثلاث للقسم الغربي.

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