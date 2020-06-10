3 حراس مرمى مرشحون للقب الأفضل في تاريخ آسيا.. بينهم نجم عربي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

رشّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ثلاثة حراس مرمى للمنافسة على لقب أفضل حارس في تاريخ كرة القدم الآسيوية على مستوى الفرق أو المنتخبات، وهم: نجم الهلال والمنتخب السعودي محمد الدعيع، والكوري الجنوبي لي وون-جاي، والياباني إيجي كاواشيما.

وأفاد الاتحاد الآسيوي بأن معيار الاختيار يتركز على إحصائيات كأس العالم اعتباراً من عام 1966 والتي تعكس مستوى الأداء الذي قدمه كل لاعب في العرس العالمي.

ويعتبر الدعيع من أكثر اللاعبين في العالم خوضاً للمباريات الدولية (178 مباراة دولية)، وأحد عناصر منتخب بلاده الذين بلغوا نهائيات كأس العالم أربع مرات، كما توج مع السعودية بكأس العالم للناشئين تحت 16 عاما 1989 في اسكتلندا، فضلاً عن ألقابه وصولاته وجولاته بالملاعب السعودية والآسيوية مع فريقه الهلال.

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