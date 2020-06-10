السلطات المحلية تسمح بإقامة مباراة ليفربول وإيفرتون

المصدر: وكالات

أعلنت المجموعة الاستشارية للسلامة في مجلس مدينة ليفربول اليوم الأربعاء السماح بإقامة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "جوديسون بارك".

وتستأنف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارا من 17 يونيو الجاري بإقامة المباريات بدون جماهير، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان من بين الخيارات المحتملة، نقل مباريات لفريق ليفربول إلى ملاعب محايدة، بناء على طلب من الشرطة، من أجل تفادي احتشاد الجماهير خارج الاستادات.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات قريبا للغاية من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، ويمكن أن يحسم اللقب عبر مواجهة إيفرتون المقررة في 21 يونيو الجاري، في حالة خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال في مباراتهما المقررة يوم 17 من الشهر نفسه.

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