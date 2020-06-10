عبدالحفيظ يرد على مرتضى منصور: عندما نقول الأهلي نادي الوطنية يذهبون لصناعة لافتات

المصدر: أحمد طارق-دبي

وجه مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ رسائل قوية إلى رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، في ظل الأزمة التي أثارها الأخير بشأن نادي القرن في إفريقيا.



وقال سيد عبد الحفيظ لقناة الأهلى: "مشكلتنا مع الزمالك أنه دائماً ليس في مستوى تفوق الأهلي، لأننا نبتعد عنهم منذ زمن بعيد في الأفكار والإدارة".



وأضاف: "عندما نقول إن الأهلي نادي الوطنية والكرامة يغضبون ويذهبون لصناعة لافتات، ويقولون نادي الوطنية والكرامة وأيضاً بالنسبة إلى نادي القرن والمبادئ وغيرها من المسميات".

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