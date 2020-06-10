خطر انهيار الأندية بسبب "كورونا" لم ينته

المصدر: وكالات

قال ريك باري رئيس رابطة كرة القدم الإنجليزية إن خطر انهيار عدد من الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لم ينته بعد.

وكانت أندية مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، اللتين تشكلان الدرجتين الثالثة والرابعة في كرة القدم الإنجليزية بعد الدوري الممتاز ودوري البطولة الإنجليزية، قد صوتت "بأغلبية ساحقة" أمس الثلاثاء على إلغاء ما تبقى من الموسم مع حسم المراكز حسب معدل النقاط في كل مباراة.

وتوقفت جميع منافسات كرة القدم في بريطانيا منذ 13 أمارس بسبب جائحة كورونا، وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا السماح بعودة جميع الفعاليات الرياضية لكن بدون حضور جماهير.

وقال باري إن ذلك سيتسبب في "فجوة" قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (255 مليون دولار) لدى الأندية، وهو ما يهدد بقائها.

وقال باري في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"لا يزال لدينا عجز هائل."

وأضاف :"تقديري استند بشكل أساسي على خسارة دخل المباريات، الذي لا يزال يشكل القضية الرئيسية. لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى إقامة المباريات بحضور جماهير في المستقبل القريب."

وتابع :"الهدف هو ضمان بقاء جميع الأندية وسنعمل على مدار الساعة من أجل ضمان ذلك."

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