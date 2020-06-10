تعرف إلى الرياضة التي يسيطر عليها أصحاب البشرة البيضاء وتقف صامتة أمام العنصرية

المصدر: وكالات

قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1، إن الاحتجاجات التي تشهدها حاليا أنحاء عدة في العالم ضد العنصرية، تشكل "البداية فقط وهناك تغيير كبير قادم."

وذكر هاميلتون سائق فريق مرسيدس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء "في الأسابيع القليلة الماضية، رأينا العالم يفتح أعينه على الحقائق المتعلقة بالعنصرية اليوم."

ورغم أنه يتوقع تقديم ما هو أكثر بكثير، قال هاميلتون إنه يود "إبداء التقدير للخطوات الإيجابية التي اتخذت حتى الآن."

وكان هاميلتون (35 عاما) قد تحدث بجرأة عن العنصرية في وقت سابق، لكنه كثف تصريحاته بهذا الشأن منذ حادث وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أميركي من ذوى الأصول الأفريقية، في 25 مايو الماضي بمدينة مينيابوليس الأميركية عندما جثم شرطي أبيض بركبته على عنقه خلال القبض عليه.

وقال هاميلتون قبل أيام إن فورمولا-1 "الرياضة التي يسيطر عليها أصحاب البشرة البيضاء"، تقف صامتة بشأن العنصرية، وهو ما دفع عدة سائقين وفرق لإصدار بيانات تدعم مكافحة العنصرية.

وأشار هاميلتون إلى أن القوانين تخضع للتغيير وأن أفراد الشرطة يحاسبون على أفعالهم، وأن مبيعات الكتب المناهضة للعنصرية ارتفعت في ظل رغبة الناس في تثقيف أنفسهم في هذا الجانب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news