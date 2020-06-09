مرتضى منصور يحسم رسمياً في مصير مدرب الزمالك كارتيرون

المصدر: وكالات

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضي منصور، اليوم أن مدرب الفريق الأول، الفرنسي باتريس كارتيرون سيوقع على عقود تجديد تعاقده يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي عبر الانترنت إن الفرنسي كارتيرون سيجدد تعاقده ويستمر في قيادة فريق الزمالك. وأضاف:" كارتيرون سيوقع على العقد السبت المقبل، بعد الاتفاق على جميع الأمور للتجديد".

وينتهي عقد كارتيرون بنهاية الموسم الجاري. وقاد كارتيرون الزمالك إلى التويج بكأس السوبر الإفريقي هذا العام.

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