الأهلي المصري يستفز مرتضى منصور.. ويكشف حقيقة عن "أزمة نادي القرن"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مدير الكرة في النادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ عن مفاجأة تتعلق بأزمة ناديه مع غريمه التقليدي الزمالك المصري، والخاصة بلقب نادي القرن، والذي يطالب به الزمالك بعد 20 عاماً من حصول الأهلي عليه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأشار في تصريح صحافي إلى أن أزمة ناديه الحالية مع الزمالك تأتي بسبب تقليده لألقاب النادي الأحمر.

وكان الزمالك قد أثار أزمة مؤخراً مع الأهلي، مؤكداً أحقيته باللقب القاري الذي استلمه رئيس نادي الأهلي الراحل صالح سليم في جنوب إفريقيا سنة 2000، وقرر مرتضى منصور تشكيل لجنة رباعية لتجهيز ملف يتوجه به إلى الاتحاد الدولي للمطالبة بحقوق النادي مرة أخرى.

وقال سيد عبدالحفيظ في لقاء عبر قناة الأهلي: أزمتنا مع الزمالك أنه دائما ينظر للأهلي، ويحاول نقل جميع شعاراته، الأهلي تأسس في 1907 لمقاومة الاحتلال الإنجليزي، فكتب الزمالك على لافتة إنه نادي الوطنية والكرامة، نقول إن الأهلي نادي المبادئ فيقولون نحن نادي المبادئ، الأهلي يحصل على لقب نادي القرن، فيضع عبارة الزمالك نادي القرن الحقيقي على بوابة النادي".

وكشف عبدالحفيظ عن حقيقة قائلاً: "في آخر 20 سنة إذا تم استبعاد الأهلي والترجي ومازيمبي سيكون الوداد هو نادي القرن وليس الزمالك، ولن يتحدث الزمالك وقتها ويقول لماذا الوداد هو نادي القرن، رغم أنه حصل على بطولتين قاريتين فقط ونحن حصلنا على 4 بطولات قارية، لكن يتحدثون الآن عن نادي القرن لأنه لقب الأهلي وليس لقب أي ناد آخر".

وتحدث مدير الكرة عن الأزمة الأخيرة الخاصة بقائد الأهلي حسام عاشور، مشيراً إلى أن المشهد الأخير لقائد الفريق مع النادي الأحمر لم يكن في أفضل صورة.

وأضاف: عند دراسة ملف تجديد الكبار في الفريق كان عاشور أكثر من سانده النادي نظرا لعدم رغبة الجهاز الفني في استمراره، وذلك تقديرا لما قدمه من تاريخ كبير مع الأهلي، وهذا على عكس الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان الذي كانت هناك رغبة فنية لاستمرارهم، لذلك قدم له النادي الكثير من الاستثناءات، حسام عاشور صنع تاريخاً كبيراً مع الأهلي وعلى المستوى السلوكي كان أكثر من ملتزم، ولكن المشهد الأخير بالنسبة له لم يكن في أفضل صورة".

وتابع: " أتقبل أن يطلب لاعب من الأهلي طلبات إضافية بحكم حبه للنادي وبحكم ما قدمه للفريق ولكن لا أتقبل تماما أن يحاول لاعب لي ذراع الأهلي، في النهاية نكن كل حب واحترام لهذا الرباعي والأمور تحسم بحسب وجهات النظر المختلفة بين النادي واللاعب".

وعاد مدير الكرة ليستفز عائلة مرتضى منصور من جديد، ولكن هذه المرة مع أمير مرتضى منصور، حيث قال: لا يجب أن نصدق كل ما يقوله أمير مرتضى منصور، فهو قال في وقت سابق إنه كان لاعب كرة، ولكنه لم يمارس كرة القدم، لم نطلب مبادلة المهاجم النيجيري جونيور أجايي بحارس مرمى الزمالك أحمد الشناوي".

وتحدث مدير الكرة عن المطالبات بإلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث قال: وقت 2011 توقف الدوري في شهر يناير، وعاد منتصف أبريل، ولكن لم يتحدث وقتها أحد عن فكرة إلغاء المسابقة، لأن الزمالك كان متصدرا بفارق 6 نقاط، هناك أشخاص تحارب من أجل إلغاء مسابقة الدوري، ولا تريد إلغاء دوري كرة السلة أو اليد لأن موقفهم في المسابقة أفضل".

وأكمل "من يقول يجب إلغاء الدوري لعدم مقدرة الأندية على تحمل النفقات وعقود اللاعبين واستكمال الكأس لأن مبارياته أقل، لا يعرف أن استكمال الكأس يعني استكمال الموسم، وبالتالي ستدفع الأندية قيمة عقود اللاعبين بالكامل، يجب أن يستكمل الموسم الحالي، ومن ثم تحديد شكل مختلف للموسم المقبل على سبيل المثال يُلعب دوري من مجموعتين.

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