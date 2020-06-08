حلم زيدان بتدعيم هجوم ريال مدريد "قابل للتنفيذ"

المصدر: جوني جبور - دبي

ذكرت صحيفة "إس" الإسبانية أن حلم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الهجومي في ريال مدريد، قابل للتنفيذ أخيراً، وذلك باعتماد المدرب الفرنسي على ثلاث خط الهجوم، إدين هازارد، وماركو أسينسيو، وكريم بنزيماً، مع عودة انطلاق الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة: "للمرة الأولى سيكون متاحاً أمام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، فرصة الاعتماد على الثلاثي المفضل لديه في خط الهجوم للفريق الملكي، وذلك بعد أن كشف زيدان خلال الصيف الماضي، تفضليه لهذا الثلاثي، عقب المباراة الودية التي خاضها حينها ريال مدريد أمام بايرين ميونيخ، وانتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد".

وأضافت "أن فترة التوقف الطويلة للدوري، ومنذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، اتاحة الفرصة لتعافي اللاعبين المصابين في ريال مدريد، والتي حرمت زيدان فرصة الاعتماد على ثلاثيه الهجومية طيلة المباريات السابقة، والاتكال حصراً على خدمات الفرنسي كريم بنزيماً، وذلك بعدما غاب أسينسيو طوال الموسم جراء تعرضه لإصابة في قطع بالرباط الصليبي قبيل انطلاقة الموسم الحالي، بالإضافة إلى تعرض البلجيكي هازارد إلى الإصابات، كان أخرها في فبراير الماضي، وهو ما دفع زيدان للانتظار 10 أشهر ونصف، حتى يستطيع تحويل حلمه الهجومي إلى واقع في مباريات الدوري، بالاعتماد على اللاعبين الثلاثة بشكل أساسي في جميع المباريات الصعبة المقبلة، خاصة أن الفريق الملكي يحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 56 نقطة، ومتأخراً بفارق النقطتين عن غريمه التقليدي ومتصدر الدوري فريق برشلونة صاحب 58 نقطة".

ويستعد ريال مدريد الأحد المقبل، لاستئناف أول مباريات عودة انطلاقة الدوري، حين يواجه فريق "إيبار" الذي يحتل المركز 16 وصاحب رصيد 27 نقطة، في مهمة سهلة نسبياً لفريق العاصمة مدريد، لكونه يواجه فريقاً يعاني ضغوطات الابتعاد عن شبح الهبوط، بالإضافة إلى الفوارق الفنية التي تفصل الفريقين، وهو ما أكدته مباراة الذهاب التي جمعتهما نوفمبر الماضي، حين فاز ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، حملت توقيع كل من الفرنسي كريم بنزيماً بتسجيله للهدفين الأول والثالث، سيرجيو راموس الذي سجل الهدف الثاني من ضربة جزاء، واختتام الأوروغواني فيديريكو فالفيردي الرباعية الملكية بتسجيله في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

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