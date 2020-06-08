مدرب الهلال السعودي يطلب بديلا للبرازيلي إدواردو

المصدر: وكالات

أبلغ المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو إدارة ناديه برغبته في استقطاب محترف أجنبي في مركز الوسط بديلا عن البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق، بعد الوصول لطريق مسدود بخصوص تجديد عقده.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم، نقلا عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها، أن طلب المدرب الروماني لعنصر أجنبي في مركز الوسط جاء بعد اصطدام إدارة النادي بمطالب إدواردو المالية، ما جعلها تصرف النظر عن تمديد عقده الذي ينتهي خلال أسابيع.

وفضلت إدارة النادي حصر تحركاتها لاستقطاب العناصر الأجنبية والمحلية في نطاق ضيق، واتجاهها إلى استمرار بقية المحترفين الأجانب بما فيهم الثنائي السوري عمر خربين والكولومبي كويلار، لدعم خطوط الفريق الموسم المقبل، نظرا للظروف الحالية، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الرياضي، ورغبتها في تقليل الأعباء المادية على خزينة النادي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي ألقى بظلاله على مختلف أنحاء العالم.

وقضى إدواردو في صفوف الهلال نحو أربعة أعوام، حقق فيها العديد من البطولات والأرقام المميزة.



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