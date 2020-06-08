لاعبون من الفقر والجوع إلى عالم المال والأعمال.. بينهم «ملياردير»

المصدر: محمد الحتو - دبي

حوّلت الرياضة حياة لاعبين من الفقر والجوع إلى عالم المال والأعمال، فبعدما كان أقصى طموح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يأكل وجبة «الهامبرغر» من مطعمه المفضل خلال طفولته البائسة، أصبح الآن في عمر الـ35 أول ملياردير في تاريخ كرة القدم، ‫وفقا لمجلة «فوربس» الأميركية.‬

وتقاضى رونالدو 105 ملايين دولار خالصة من الضرائب العام الماضي، ليحتل المركز الرابع ضمن قائمة أغنى مشاهير الرياضة في ‫العام الجاري، وحصل على 650‬ مليون دولار رواتب من الأندية التي لعب لها خلال 17 عاماً، فيما تدر مواقع التواصل الاجتماعي عليه أموالاً كثيرة، بعد أن بلغ عدد متابعيه 200 مليون حول العالم، ويحصل على 950 ألف دولار مقابل المنشور الواحد على حسابه في «إنستغرام»، كما يمتلك «الدون» علامته التجارية الشهيرة «سي آر 7»، ولديه فندقاً وجزيرة، وطائرة خاصة ويخوتاً ومجموعة فارهة من السيارات.

ولم تكن طفولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل حالاً، إذ مرت أسرته بأوقات حرجة بمدينة روساريو، حين اكتشفت أن ابنها مصاب بمرض نقص هرمون النمو، وعلاجه يكلف 900 دولار شهرياً، حتى إن والده اضطر إلى التسول لتوفير مصاريف العلاج، ولكن ميسي تحوّل لاحقاً إلى «فتى ذهبي» لأسرته وبلاده، وتقاضى العام الماضي 104 ملايين دولار، وكشفت «فوربس» بأنه حصل 605 ملايين خلال مسيرته الرياضية حتى الآن ويعتبر أقرب اللاعبين خلف رونالدو لدخول نادي «المليار».

ولأنها «لعبة شعبية»، فإن لاعبي كرة القدم يحملون قصصاً ملهمة من الأزقة والشوارع والقرى، من أبرزها النقلة الكبيرة في حياة البرازيلي نيمار، الذي كان والده يعمل في ثلاث وظائف ليطعم أسرته، وقبل ولادة نيمار لم يتعرف إلى جنس مولوده لأنه لم يمتلك مالاً كافياً لكشف أشعة «السونار»، وحالياً يعتبر فتاه المشاكس رابع أغنى الرياضيين في العالم، إذ تقاضى 95.5 مليون دولار السنة الفائتة.

وعربياً، كرة القدم تحب الفقراء أيضاً، يتقدمهم نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، ابن الحارة الضيقة والقرية الصغيرة «نجريج»، الذي تورّمت قدماه في بداية مشواره الكروي جرّاء قطع المسافات مشياً وركوب القطار ليصل في نهاية مطاف رحلته إلى الملعب، لكنه الآن يحتل المركز 100 بين مشاهير العالم الأكثر أجراً، إذ تقاضى العام الماضي 35.1 مليون دولار.

قصص كفاح الرياضيين، وتحولهم من عالم الفقر إلى الرخاء والشهرة والأضواء ملهمة للأجيال المقبلة.. كرة القدم تعطي من يعطيها.

«الهامبرغر» كان أقصى طموح كريستيانو رونالدو في طفولته البائسة.

عائلة ميسي عانت الأمرّين لعلاج ابنها من نقص هرمون النمو.

والد نيمار عمل في ثلاث وظائف ليطعم أبناءه.. وهذه قصة «السونار».

قدما صلاح تورّمت من قطع المسافات مشياً والرحلة الطويلة للملعب.

• القائمة الكاملة للرياضيين الأعلى أجراً في العالم بحسب «فوربس»

1- لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر 106 ملايين دولار (المركز 3 عالمياً).

2- نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو 105 ملايين دولار (المركز 4).

3- نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي 104 ملايين دولار (المركز 5).

4- لاعب سان جيرمان، البرازيلي نيمار 95.5 مليون دولار (المركز 7).

5- لاعب السلة الأميركي ليبرون جيمس 88.2 مليون دولار (المركز 9).

6- لاعب السلة الأميركي ستيفن كوري 74.4 مليون دولار (المركز 16).

7- لاعب السلة الأميركي كيفن دورانت 63.9 مليون دولار (المركز 24).

8- لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز 62.3 مليون دولار (المركز 26).

9.- لاعب كرة القدم الأميركي كيرك كوسينس 62 مليون دولار (المركز 29).

10- لاعب كرة القدم الأميركية كارسون وينتيس 59.1 مليون دولار (المركز 31).

11- لاعب السلة الأميركي راسل وستبروك 56 مليون دولار (المركز 35).

12- السائق البريطاني لويس هاميلتون 54 مليون دولار (المركز 40).

13- لاعب الغولف الإيرلندي روري ماكلروي 52 مليون دولار (المركز 44).

14- لاعب كرة القدم الأميركية جاريد غوف 49 مليون دولار (المركز 49).

15- المقاتل الأميركي كونور ماكغريغور 48 مليون دولار (المركز 53).

16- لاعب السلة الأميركي جيمس هاردن 47.8 مليون دولار (المركز 54).

17- لاعب السلة اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو 47.6 مليون دولار (المركز 55).

18- الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا 47 مليون دولار (المركز 57).

19- الملاكم الأميركي ديونتاي وايلدر 46.5 مليون دولار (المركز 59).

20- لاعب كرة القدم الأميركية توم برادي 45 مليون دولار (المركز 64).

21- لاعب كرة القدم الأميركية درو بريس 44.8 مليون دولار (المركز 67).

22- لاعب التنس الصربي نوفاك دويوكوفيتش 44.6 مليون دولار (المركز 68).

23- لاعب السلة الأميركي كايري إيرفينغ 42.9 مليون دولار (المركز 74).

24- لاعب كرة القدم الأميركية خوليو جونز 40.5 مليون دولار (المركز 78).

25- لاعب التنس الإسباني نادال 40 مليون دولار (المركز 80).

26- لاعب السلة الأميركي كلاس تومبسون 38.8 مليون دولار (المركز 85).

27- لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا 37.4 مليون دولار (المركز 90).

28- الملاكم المكسيكي كانيلو أولفاريز 37 مليون دولار (المركز 91).

29- لاعب السلة الأميركي داميان ليلارد 37 مليون دولار (المركز 91).

30- سائق الفورمولا 1 الألماني سيباستيان فيتال 36.3 مليون دولار (المركز 97).

31- نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز 36 مليون دولار (المركز 98).

32- نجم ليفربول، المصري محمد صلاح 35.1 مليون دولار (المركز 100).

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