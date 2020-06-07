لشبونة تقترب من استضافة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن العاصمة البرتغالية لشبونة اقتربت بشكل كبير من استضافة فعاليات دور الثمانية من النسخة المتوقفة حاليا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن لشبونة تفوقت على مدن أخرى مرشحة أبرزها فرانكفورت وموسكو واسطنبول.

وأشارت "بيلد" إلى أن البرتغال كانت من أقل الدول تضررا بأزمة فيروس كورونا على مستوى أوروبا وأن هذا العامل ساهم كثيرا في تفوقها على المدن الأخرى في الطريق نحو استقبال دور الثمانية من البطولة القارية.

وتمتلك لشبونة العديد من الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات والتي احتضنت قبل 16 عاما بطولة يورو 2004.

وقد يلجأ اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) لاستكمال مباريات الإياب في دور الستة عشر والتي لم تقم بسبب جائحة كورونا، قبل إقامة دور الثمانية والمربع الذهبي من مواجهة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب كما جرت العادة.

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