لا نتائج إيجابية في السلسلة الأخيرة من فحوص كورونا للاعبي الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

تلقى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يستعد لاستئناف نشاطه في 17 يونيو، بعد توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خبراً ساراً بصدور نتائج سلسلة الفحوص الأخيرة التي أجراها من دون أي حالات إيجابية بـ"كوفيد-19".

وخضع ما مجموعه 1195 لاعباً وعاملاً في طواقم الأندية للفحوص في السلسلة السادسة من الاختبارات التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان مساء السبت "يمكن لرابطة الدوري الممتاز التأكيد أنه في يومي الخميس 4 يونيو والجمعة 5 يونيو، تم اختبار 1195 لاعباً وموظفاً في الأندية للكشف عن (كوفيد-19)، ومن بين هذه الاختبارات، لم تظهر أي نتائج إيجابية".

وإعلان السبت يعني أنه توقف عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن عند 13 حالة إيجابية من إجمالي 6274 اختباراً تم إجراؤها على اللاعبين والطواقم، على أن تستمر الاختبارات على أساس مرتين في الأسبوع.

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