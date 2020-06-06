بايرن يقترب من لقب الدوري الألماني بفوز مثير على ليفركوزن

المصدر: وكالات

خطا بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو التتويج بلقبه الثامن تواليا في الدوري الالماني لكرة القدم، بفوزه السبت على مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

ورفع العملاق البافاري رصيده الى 70 نقطة مبتعدا موقتا بفارق 10 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يلتقي هرتا برلين لاحقا اليوم.

وحقق فريق المدرب هانسي فليك انتصاره الخامس تواليا من خمس مباريات بعد استئناف البوندسليغا في منتصف ايار/مايو الماضي بعد توقف قرابة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد والثاني والعشرين هذا الموسم، فيما تجمد رصيد ليفركوزن الذي لعب في غياب صانع العابه كاي هافيرتس، عند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع في صراع شرس على آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

وسجل كل من الفرنسي كينغسلي كومان (27)، ليون غوريتسكا (42)، سيرج غنابري (45) والبولندي روبرت ليفادوفسكي (66) أهداف بايرن، فيما افتتح الارجنتيني لوكاس ألاريو التسجيل لأصحاب الارض (9) وسجل فلوريان فيرتز الثاني (89).

وقبل انطلاق المواجهة، وجه لاعبو بايرن رسالة تضامنية للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ومدن عدة حول العالم مناهضة للعنصرية على إثر مقتل المواطن الاميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، بارتدائهم قمصان خلال فترة الإحماء كتب عليها وسم حركة "بلاك لايفز ماتر" أي "حياة السود مهمة" والشعار الرسمي لحملة النادي "حُمر ضد العنصرية".

وارتدى لاعبو بايرن خلال اللقاء شارات سوداء كتب عليها "بلاك لايفز ماتر".

وقال رئيس النادي هيربيرت هاينر في بيان "بايرن ميونيخ يدافع عن عالم لا مكان فيه للعنصرية، التمييز، الكراهية، الظلم والعنف. وفاة جورج فلويد والمشاهد في الولايات المتحدة صدمتنا جميعا".

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