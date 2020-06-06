ميسي يعود إلى التدريبات بشكل فردي

المصدر: وكالات

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى التدريبات اليوم السبت لكنه تدرب بشكل فردي في استاد "كامب نو" ولم يشارك في المران الجماعي للفريق.

وكان ميسي قد غاب عن تدريبات الفريق في المركز التدريبي لبرشلونة، حيث أعلن النادي أنه يعاني من مشكلة عضلية بسيطة في الساق اليمنى.

وعاد ميسي اليوم السبت لكنه تدرب فقط مع نيلسون سيميدو، الذي يعاني من مشكلة بسيطة في الركبة.

ويأمل برشلونة في أن يصبح ميسي لائقا في الوقت المناسب للمشاركة في المباراة التي يخوضها الفريق أمام مضيفه ريال مايوركا يوم السبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، وذلك لدى استئناف منافسات المسابقة بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقبل 11 مرحلة من نهاية الدوري، يحتل برشلونة الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.



من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم السبت أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد نهاية الفترة التي يمكن خلالها تفعيل بند في عقد ميسي يسمح له بالرحيل عن برشلونة في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن ميسي يجب عليه أن يبلغ النادي في موعد أقصاه العاشر من يونيو الجاري، إذا أراد تفعيل البند، وفي حالة عدم الإبلاغ، فسيعني ذلك استمراره مع الفريق الكتالوني حتى العام الأخير في عقده الحالي، الذي ينتهي في 2021.

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