هدير ماكينة بايرن ميونيخ يرعب ليفركوزن في ألمانيا

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

يسعى بايرن ميونيخ إلى تشديد قبضته على الصدارة، عندما يحل اليوم في المرحلة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم ضيفاً على باير ليفركوزن، آخر عقبتين في طريقه إلى اللقب الثامن على التوالي.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند، الذي يخوض بدوره اختباراً لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه هرتا برلين، صاحب ثاني أفضل سجل منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكسب هرتا برلين 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في المباريات الأربع التي أقيمت حتى الآن، خلف بايرن ميونيخ الذي حقق العلامة الكاملة.

لكن النادي البافاري تنتظره موقعتان ثأريتان متتاليتان، ستكونان حاسمتين بشكل كبير في حسمه اللقب مبكراً، الأولى عندما يحل ضيفاً على باير ليفركوزن اليوم، والثانية عندما يستضيف بوروسيا موشنغلادباخ السبت المقبل، وهما من أربعة فرق نجحت في الفوز عليه هذا الموسم.

ونجح باير ليفركوزن في الفوز على العملاق البافاري في عقر داره ميونيخ 2-1 في المرحلة الـ13 في 30 نوفمبر الماضي، وتغلب عليه بوروسيا مونشنغلادباخ بالنتيجة ذاتها بعد أسبوع واحد في المرحلة الـ14 في السابع من ديسمبر.

وخسر بايرن ميونيخ أمام ضيفه هوفنهايم (1-2 أيضاً)، ومضيفه اينتراخت فرانكفورت (1-5).

ويعوّل بايرن ميونيخ على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت حتى الآن 86 هدفاً، في غلة لم يحققها أي فريق في 29 مباراة في تاريخ البوندسليغا.

ويبرز الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 43 هدفاً في 38 مباراة في مختلف المسابقات، معادلاً أفضل سجل له موسم 2016-2017، بينها 29 هدفاً في 29 مباراة في البوندسليغا، في إنجاز لم يسبق حدوثه منذ عام 1972 مع النجم البافاري السابق غيرد مولر، الذي يملك الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد (40 هدفاً) في العام ذاته.

وكان مدرب بايرن هانزي فليك، الذي أصبح أول مدرب في تاريخ النادي يحقق 22 فوزاً في أول 25 مباراة، محطماً رقم الإسباني بيب غوارديولا في 2013، قال عقب الفوز على فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة، بينها ثنائية لليفاندوفسكي «لا تهمني الإحصاءات والأرقام القياسية، ما يهمني هو تحقيق موسم ناجح».

وأضاف المدرب الذي حل بدلاً من الكرواتي نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي «في بايرن ميونيخ المطلوب منك تحقيق الفوز، وهذا ما نسعى إليه دائماً».

لكن مهمة بايرن لن تكون سهلة في مواجهة بايرن ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، والساعي إلى بطاقة المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وحقق باير ليفركوزن ثلاثة انتصارات منذ الاستئناف، ومني بخسارة واحدة، وكانت مفاجئة على أرضه أمام ضيفه فولفسبورغ 1-4.

ويأمل بوروسيا دورتموند في استعادة توازنه على أرضه بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ صفر-1 قبل 10 أيام، عندما تلقت آماله في المنافسة على اللقب ضربة شبه قاضية، لكنه يمني النفس بهدية من ليفركوزن تنعش آماله مجدداً، خصوصاً أن النادي البافاري تنتظره مواجهة قوية في المرحلة المقبلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يحل ضيفاً على فيردر بريمن الذي يعاني من أجل البقاء.

وتقام المرحلة الـ30 على وقع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، على خلفية مصرع المواطن الأميركي الأسود، جورج فلويد، على يد شرطة بلاده في 25 الشهر الماضي، حيث يفكر اللاعبون في البوندسليغا في تنظيم احتجاجات جماعية، بعدما استهلها أربعة لاعبين الأسبوع الماضي، هم: لاعبا بوروسيا دورتموند الإنجليزي جايدون سانشو والمغربي أشرف حكيمي، الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ، ولاعب شالكه الأميركي وينستون ماكيني.

وكان الاتحاد الألماني أعلن، الأربعاء، أنه لن يعاقب هذا الرباعي، مشيراً إلى أنه «يريد الاحتفاظ بهذا القرار خلال المراحل المقبلة (من الدوري)، حتى ولو ظهرت حركات مناهضة للعنصرية على أثر الوفاة العنيفة لجورج فلويد».

وطالب عدد من لاعبي بايرن ميونيخ هذا الأسبوع بالتضامن مع فلويد، وقال نجم خط هجومه توماس مولر قبل مباراة ليفركوزن «كانت الرياضة دائماً قادرة على تقاسم السلطة، ومحاولة إظهار للعالم أننا مجتمع، وأننا أقوياء معا». وأضاف «لدينا العديد من الأشخاص المختلفين في الرياضة، ولا يهم اللون. فالرياضة لديها القدرة على الجمع بين الناس للتحدث بلسان واحد».

وكشف النجم البافاري يوشوا كيميش عن أن لاعبي ناديه تحدثوا عن استخدام منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز موقفهم ضد العنصرية، في حين دعا زميله قطب الدفاع جيروم بواتنغ المشاهير من الرياضيين البيض إلى رفع الصوت والانضمام إلى المنددين بما حصل لفلويد، ابن الـ46 عاماً، الذي قضى اختناقاً قبل نحو أسبوع على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية.

وقال بواتنغ، ذو الأصول الغانية، في حديث لإذاعة «دويتشه فيله» المحلية «أصواتنا تحمل، لدينا منصة ونمس الكثير من الناس».

وأضاف «من الواضح أن جميع الرياضيين البيض الذين لا يتحدثون الآن ليسوا عنصريين، ولكن بالطبع من المستحسن أن يستخدموا سمعتهم لهذه القضية. كثيرون يفعلون ذلك، لكن أعتقد أننا نستطيع فعل المزيد».

مباريات اليوم

اينتراخت - ماينز 17:30

ليفركوزن - بايرن ميونيخ 17:30

دوسلدروف - هوفنهايم 17:30

لايبزيغ - بادربورن 17:30

دورتموند - هرتا برلين 20:30

10 نقاط حصدها هرتا برلين من أصل 12 ممكنة في المباريات الأربع الماضية.

ميونيخ تنتظره موقعتان ثأريتان أمام باير ليفركوزن اليوم وموشنغلادباخ السبت المقبل.

البافاري يتصدر الدوري الألماني بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر دورتموند.

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