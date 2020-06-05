إيقاف العداءة البحرينية سلوى عيد بقرار من "وحدة النزاهة"

المصدر: وكالات

أوقفت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لالعاب القوى، العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر التي توّجت بسباق 400 م ضمن بطولة العالم في اكتوبر 2019، موقتا لانها لم تحترم واجباتها بشان قوانين مكافحة المنشطات في ما يتعلق بمكان تواجدها.

ودخلت سلوى عيد ناصر وصيفة بطولة العالم عام 2017 في نسخة لندن ايضا، التاريخ عندما سجلت ثالث اسرع توقيت في كل الازمنة بتسجيلها 48,14 ثانية في بطولة العالم وراء الالمانية الشرقية ماريتا كوخ (47,60 ثانية) والتشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا (47,99 ث).

وكانت العداءة النيجيرية الأصل البالغة من العمر 22 عاما حصلت على الجنسية البحرينية عام 2014 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

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