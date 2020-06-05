مواعيد مباريات الجولة 30 من الدوري الألماني بتوقيت الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يسعى بايرن ميونيخ إلى تشديد قبضته على الصدارة عندما يحل غداً السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم ضيفا على باير ليفركوزن آخر عقبتين في طريقه إلى اللقب الثامن على التوالي.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب بفارق سبع نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يخوض بدوره اختبارا لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه هرتا برلين صاحب ثاني أفضل سجل منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكسب هرتا برلين 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في المباريات الأربع التي أقيمت حتى الآن خلف بايرن ميونيخ الذي حقق العلامة الكاملة.

لكن النادي البافاري تنتظره موقعتان ثأريتان متتاليتان ستكونان حاسمتين بشكل كبير في حسمه اللقب مبكرا، الأولى عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن غداً، والثانية عندما يستضيف بوروسيا موشنغلادباخ السبت المقبل، وهما أحد أربعة فرق نجحت في الفوز عليه هذا الموسم.

ونجح باير ليفركوزن في الفوز على العملاق البافاري في عقر داره ميونيخ 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة في 30 نوفمبر الماضي، وتغلب عليه بوروسيا مونشنغلادباخ بالنتيجة ذاتها بعد أسبوع واحد في المرحلة الرابعة عشرة في السابع من ديسمبر.





مباريات الجولة 30 للدوري الألماني (بتوقيت الإمارات)

السبت:

اينتراخت - ماينز 17:30

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ 17:30

دوسلدروف - هوفنهايم 17:30

لايبزيغ - بادربورن 17:30

دورتموند - هرتا برلين 20:30

الاحد:

فيردر بريمن - فولفسبورغ 15:30

يوليون برلين - شالكه 17:30

أوغسبورغ - كولن 20:20

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