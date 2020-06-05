ليفركوزن يرفض 80 مليون يورو من ريال مدريد مقابل "لاعب المستقبل"

المصدر: وكالات

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن ريال مدريد عرض 80 مليون يورو للتعاقد مع لاعب وسط باير ليفركوزن الشاب كاي هافيرتز (20 عاما)، مع إعارته لليفركوزن لمدة عام، على أن ينتقل إلى مدريد في 2021.

وأضافت الصحيفة أن باير ليفركوزن رفض عرض ريال مدريد، متمسكا بعدم التفريط في اللاعب بمقابل يقل عن 100 مليون يورو، وهو ما يحتاجه النادي للاستثمار في شراء لاعبين آخرين في سوق الانتقالات المقبلة.

وقال مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن رودي فولر، مؤخرا، في تصريحات لشبكة «سكاي»: «يمكننا إبقاءه لمدة عام آخر، وربما نفعل ذلك».

وفي الوقت نفسه، أكد فولر أنه رغم تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يرغب النادي في الاستغناء عن هافيرتز بأقل من المبلغ المطلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ من بين الأندية التي ترغب في ضم هافيرتز، الذي يستمر عقده الحالي مع ليفركوزن حتى عام 2022.



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