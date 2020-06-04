رسمياً.. تحديد عدد التبديلات ولاعبي الاحتياط تحضيرا لاستئناف الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السماح مؤقتا بخمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة، بالإضافة إلى وجود تسعة لاعبين على دكة البدلاء، عوضا عن سبعة، عندما يستأنف الموسم في منتصف يونيو الحالي.

وقالت الرابطة في بيان لها "بالنسبة لبقية موسم 2019-2020، سيتم زيادة عدد التغييرات التي يمكن لكل فريق القيام بها خلال المباراة من 3 إلى 5"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "يتوافق مع التعديلات الموقتة في اللوائح التي أقرها (مجلس الاتحاد الدولي "إيفاب") الشهر الماضي".

وأوضحت الرابطة أنه يتعين على المدربين القيام بهذه التبديلات ثلاث مرات فقط، كحد أقصى خلال مجريات المباراة أو في فترة التوقف، حتى لا يتسبب ذلك في الكثير من الوقت الإضافي. وتستأنف منافسات الدوري في 17 الشهر الجاري مع مباراتين مؤجلتين تجمعان مانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال، وأستون فيلا بشيفيلد يونايتد، على أن يتم الانتهاء من المراحل التسع الكاملة المتبقية (90 مباراة) قبل نهاية يوليو المقبل.

وللتخفيف من آثار هذه البرامج المضغوطة، خاصة بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد وثلاثة أسابيع فقط من التدريبات بالاحتكاك، اقترح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، زيادة عدد التبديلات، وهو ما صادق عليه "إيفاب".

وذهبت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أبعد من ذلك أيضا، بقبول طلب نادي تشلسي رفع عدد اللاعبين المسجلين في ورقة المباراة من 18 إلى 20 لاعبا، وذلك حتى نهاية الموسم فقط. وشهد هذا الاقتراح معارضة الأندية الصغيرة التي رأت أنه يصب في صالح الأندية الكبيرة المدججة بالنجوم. لكن نتيجة التصويت كما أوردتها وسائل الإعلام البريطانية كشفت عن موافقة 16 ناديا مقابل اعتراض اربعة.

وبحسب وسائل الاعلام البريطانية، فإن رابطة الدوري لم تقرر مصير الدوري في حال توقف بشكل نهائي. وكانت الرابطة تأمل في اعتماد مبدأ ترتيب على أساس النقاط في كل مباراة مع الحفاظ على نظام الهبوط -الصعود. لكن الموضوع أثار جدلا كبيرا، ما دفعها على الأرجح الى عدم اتخاذ قرار بشأن أي شيء طالما أن الموسم يمكن أن يستمر حتى نهايته.

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