"إنستغرام" يدر أرباحاً على رونالدو أكثر من نادي يوفنتوس.. وبفارق كبير عن ميسي وعائلة كارديشيان

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم عن مداخيل مهمة يحققها نجم الكرة العالمية، البرتغالي كريستيانو رونالدو من وراء حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تتعدى ما يحصل عليه من ناديه يوفنتوس الإيطالي، كما أنه يتخطى مشاهير آخرين في الموقع، على غرار غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعائلة كارديشيان، خاصة نجمة التواصل الاجتماعي الأميركية كيندال جينر.

يذكر أن رونالدو هو الأكثر متابعة على "إنستغرام" بـ222 مليون متابع. ويصل الفرق بين عائدات "إنستغرام"، وما يحصل عليه كراتب سنوي من يوفنتوس إلى نحو 20 مليون دولار، حيث يبلغ راتبه قبل تفشي فيروس كورونا 31 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة تقريرا ماليا لمداخيل المشاهير من موقع "باز بينغو"، أشار إلى أن رونالدو حقق العام الماضي 51 مليون دولار، بواقع 1.2 مليون دولار لكل منشور، في مقابل ميسي الذي حل ثانيا بـ31 مليونا و790 ألف دولار لكل منشور، بينما حصلت كيندال جينر على 26 مليون، و700 ألف دولار لكل منشور، وحلت ثالثة.

في المقابل مايزال النجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام نشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحل سادسا بـ12.5 ملايين دولار، مقابل 400 ألفا لكل منشور. أما النجمة الأشهر في "التواصل الاجتماعي" الأميركية كيم كارديشيان فحلت سابعة بـ11.8 ملايين، و400 ألفا لكل منشور.

وحل نجم الكرة البرازيلي، ومهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار ثامنا بـ8.4 ملايين، و770 ألفا لكل منشور، وأكمل قائمة العشرة الاوائل، نجم ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بـ8 ملايين دولار، و240 ألفا لكل منشور.

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