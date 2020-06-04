لويس سواريز: اللعب بدون جمهور سيكون غريباً.. ولم نتعود على الحرارة

المصدر: وكالات

رأى مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز أن خوض المباريات بدون جمهور سيكون غريبا، وذلك قبل اسبوع من استئناف نشاط "الليغا"، حيث تم تعليق بطولة الدوري قبل نحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وأشار كذلك إلى أنهم لم تعودوا على اللعب في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وكان سواريز (33 عاما) ابتعد عن الملاعب في يناير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، لكنه قد يعود في 13 يونيو عندما يسافر برشلونة المتصدّر وحامل اللقب إلى مايوركا في مباراته الاولى منذ مارس الماضي.

وقال الدولي الأوروغوياني لموقع النادي على الإنترنت "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، أتأقلم في التدريب مع زملائي في الفريق. العودة بعد الإصابة أمر صعب دائما، لأنك تكون خائفا بعض الشيء، لكنني أستمتع بالعودة".

وأعلنت رابطة الليغا الأحد الماضي أن منافسات الدوري ستستأنف في 11 يونيو الحالي بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس خلف أبواب موصدة، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، على أن ينتهي الموسم في 19 يوليو المقبل بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة. وسيخضع اللاعبون لبروتوكول السلامة لعدة أشهر ولن تعود الجماهير للمدرجات مرة أخرى حتى العام المقبل.

وأضاف سواريز "لم نتعود على اللعب في مثل هذه الحرارة في منتصف الصيف. نحن نتأقلم مع اللعب من دون جمهور والذي سيكون غريبا".

وتابع "سنتابع تركيزنا على الفوز بالمباريات لتحقيق لقب الدوري، وهو ما نريده دائما، ومع مرور الوقت، كل شيء يعود إلى طبيعته، على الرغم من وفاة الكثير من الناس". ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

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