نجم فرنسي سابق: أخطــأنـا بإلغاء الدوري.. ونشعر بالغيرة مـن ألمانيا

المصدر: باريس - د.ب.أ

قال النجم السابق للمنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ويلي سانيول، إنه يرى أن قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كان خطأ كبيراً، خصوصاً بعد أن نجحت عودة منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأضاف سانيول في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية: «ارتكبنا خطأ كبيراً بإلغاء الدوري، المشكلة تكمن في أن القرار اتخذ في وقت مبكر للغاية، والآن تنظر الجماهير الفرنسية إلى ألمانيا، ولاشك في أن الكثيرين يشعرون بالغيرة».

وكانت رابطة الدوري الفرنسي أعلنت، في أواخر أبريل الماضي، إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان، متصدر الدوري، باللقب. وقال سانيول إن أحد أسباب اتخاذ القرار يكمن في حقيقة حصول العديد من الأندية بالفعل على عائدات البث التلفزيوني.

وتجدر الإشارة إلى أن سانيول، الذي عمل مدرباً مساعداً لكارلو أنشيلوتي في بايرن ميونيخ، يأمل العودة إلى التدريب، ويرغب في أن تكون محطته المقبلة في «البوندسليغا».

وذكر سانيول: «أرغب بشدة في العمل بألمانيا مجدداً، فقد بدأت مشواري فيها وعمري 22 عاماً ونضجت فيها، أشعر بارتباط قوي بألمانيا».

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