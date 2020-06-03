أول مباراة في إسبانيا بعد كورونا "من شوط واحد"

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن استئناف منافسات كرة القدم بإسبانيا، بعد فترة توقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيبدأ بإقامة الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو وألباسيتي في دوري الدرجة الثانية، وذلك في العاشرة من يونيو الجاري.

وكانت المباراة التي أقيمت في ديسمبر، قد توقفت بعد الشوط الأول عندما كان الفريقان متعادلين سلبيا، بسبب هتافات بعض مشجعي رايو فايكانو ضد رومان زوزوليا مهاجم ألباسيتي، حيث وصفوه بـــ"النازي".

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان اليوم الأربعاء :"سيجرى استكمال الشوط الثاني من المباراة بدون حضور الجماهير."

وفي 11 يونيو الجاري، تستأنف منافسات الدوري الإسباني بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب أزمة الوباء العالمي، حيث يلتقي أشبيلية مع ريال بيتيس في مباراة ديربي أشبيلية، وستقام المباريات بدون جمهور.



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