إلغاء الدوري العراقي لكرة القدم بسبب "الاحتجاجات" وكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت الهيئة الموقتة المكلفة إدارة شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إلغاء موسم 2019-2020 بعد تعثره أكثر من مرة، بداية بسبب الاحتجاجات المطلبية الواسعة، وبعدها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واكتفت الهيئة بالقول في بيان مقتضب "تقرر بالاتفاق مع الأندية إلغاء مسابقة الدوري للموسم 2019-2020".

ولم تحدد الهيئة بعد الترتيب النهائي، وما اذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط فرق للدرجة الثانية.

وتعثرت بطولة الدوري أكثر من مرة هذا الموسم، إذ علقت منافساتها بداية في أكتوبر الماضي بعد اندلاع احتجاجات مطلبية واسعة في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد.

وبعد توقف لنحو أربعة أشهر، استؤنفت البطولة في فبراير بصيغة معدلة، قبل ان تتوقف مجددا في مارس بسبب "كوفيد-19".

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