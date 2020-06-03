تركي آل الشيخ يرد على نصيحة ميدو لحسام عاشور بالانتقال إلى الزمالك

المصدر: أحمد طارق-دبي

تفاعل رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ مع تغريدة نشرها لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو على حسابه الرسمي في "تويتر"، حول لاعب الأهلي حسام عاشور.

وقال ميدو عبر تويتر: "أكثر خاسر في تلك القصة هو حسام عاشور لاعب الأهلي"، مضيفاً: "عاشور لم يكمل مشواره، ولم يفز بالأهلي ولم يحظ بمباراة اعتزال.. لو كنت مكان عاشور ولدي القدرة على استكمال اللعب لمدة سنة، أنتقل إلى الزمالك.. طارق حامد يتم إيقافه كل فترة وأفضل بديل له هو حسام عاشور".

ورد تركي آل الشيخ على تغريدات ميدو قائلاً: "صباح الفل حبيبي ميدو أنت عارفني وحسام متقلقش عليه".

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