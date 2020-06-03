"صراخ كلوب" أزمة تنتظر محمد صلاح بعد عودة الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ينتظر الجمهور المصري عودة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لمتابعة لنجم الفراعنة وفريق ليفربول محمد صلاح الذي اقترب من تحقيق حلمه بمعانقة لقب "البريمييرليغ" خصوصاً أن "الريدز" يحتاج إلى ست نقاط فقط لتحقيق اللقب الغائب عن النادي منذ 30 عاماً وسيكون ذلك بغياب الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

ولكن يبدو أن اللاعب المصري محمد صلاح سيواجه مشكلة بسبب غياب الجمهور بحسب تصريحات المدرب الألماني كلوب لصحيفة "ليفربول إيكو" الذي تحدث فيها عن جاهزية فريقه للبطولة بقوله: "حاولنا التأقلم على كل شيء، لأنه عادةً عندما أصرخ خلال المباراة وأقول لمحمد صلاح (افعل هذا أو ذاك)، صوتي يكون مرتفعاً للغاية، ربما يشعر اللاعبين بالصدمة".

وأضاف: "ستكون هُناك بعض المُباريات الصعبة في انتظارنا، وبدون الجماهير الوضع سيكون نفسه لنا جميعًا، لذا فإن الأمور ستكون متساوية للكل، ولهذا السبب أنا لست قلقًا، لقد حاولنا التعود على الوضع الحالي، ولعبنا مباريات ودية واعتدنا على ذلك".

وكان ليفربول قد عاد إلى التدريبات قبل أسبوعين، استعداداً لاستئناف موسم 2019-2020 بعد أن توقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس الماضي وتقرر عودته في 17 يونيو المُقبل، ويتصدر ليفربول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وكان ليفربول قد عاد إلى التدريبات قبل أسبوعين، استعداداً لاستئناف موسم 2019-2020 بعد أن توقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس الماضي وتقرر عودته في 17 يونيو المُقبل، ويتصدر ليفربول المسابقة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

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