نجم بايرن ميونيخ السابق: إلغاء موسم الدوري الفرنسي "خطأ كبير"

المصدر: وكالات

قال النجم السابق للمنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ويلي سانيول إنه يرى أن قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان خطأ كبيرا، خاصة بعد أن نجحت عودة منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأضاف سانيول في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية :"المشكلة تكمن في أن قرار إلغاء موسم الدوري الفرنسي اتخذ في وقت مبكر للغاية. والآن تنظر الجماهير الفرنسية إلى ألمانيا، ولا شك في أن الكثيرين يشعرون بالغيرة."

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أعلنت في أواخر أبريل الماضي إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان، متصدر الدوري، باللقب.

وقال سانيول إن أحد أسباب اتخاذ القرار يكمن في حقيقة حصول العديد من الأندية بالفعل على عائدات البث التليفزيوني.

وتجدر الإشارة إلى أن سانيول، الذي عمل مدربا مساعدا لكارلو أنشيلوتي في بايرن ميونيخ، يأمل في العودة إلى التدريب ويرغب أن تكون محطته المقبلة في البوندسليجا.

وذكر سانيول :"أرغب بشدة في العمل في ألمانيا مجددا. فقد بدأت مشواري في ألمانيا وعمري 22 عاما ونضجت فيها. أشعر بارتباط قوي بألمانيا."

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