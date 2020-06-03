لاتسيو الإيطالي يقاضي قناة تلفزيونية

المصدر: وكالات

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم أنه سيقاضي قناة "كانالي 5" التلفزيونية إثر نشر ادعاءات حول تحويل أموال بشكل غير مشروع إلى ماورو زاراتي المهاجم السابق للفريق.

وكان لويس روتسي وكيل زاراتي قد ظهر في برنامج "لي ليني" لدى القناة التليفزيونية الخاصة، وصرح بأن جزءا من قيمة عقد زاراتي مع لاتسيو، الذي كانت مدته خمسة أعوام وانتهى في 2013، جرى تحويله إلى شركة مقرها في لندن ثم شركة أخرى في أوروجواي يديرها سيرجيو شقيق ماورو زاراتي.

وقال روتسي إن مبلغ 13 مليون يورو من إجمالي قيمة الصفقة التي تبلغ 20 مليون يورو (4ر22 مليون دولار)، جرى دفعه عبر الشركة الإنجليزية، وهو ما يسمح للاتسيو بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة في إيطاليا، مضيفا أن اللاعب لم يتلق الدفعة الأخيرة من قيمة الصفقة وتبلغ قيمتها ثلاثة ملايين يورو.

من جهته، ذكر نادي لاتسيو في بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء :"نذكر برنامج لي ليني بأن الدعاوى القضائية تجرى في المحاكم وبأن أكثر من محكمة نظرت قضية زاراتي بالفعل، بعد عدة قضايا رفعها روتسي، والتي كان يخسرها دائما."

وكان كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو قد نفى الادعاءات معلنا أنه سيتخذ إجراءات قانونية إثر الضرر الذي وقع عليه وكذلك على النادي.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية في وسائل الإعلام الإيطالية، حيث أجل برنامج "لي ليني" إذاعة الحلقة من أجل منح لوتيتو الفرصة للرد عبر القناة التليفزيونية، وهو ما رفضه لوتيتو.

وفتح الاتحاد الإيطالي تحقيقات بالفعل بشأن القضية، وكان قد أجرى تحقيقات بشأن عقد زاراتي في عام 2011 وفرض الإيقاف على لوتيتو لمدة شهرين بداعي أن عقود اللاعبين يجب أن يجرى التعامل فيها مع أشخاصهم وليس عبر شركات.





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