مدرب ألمانيا يقفل الباب نهائياً أمام عودة مولر

المصدر: برلين - أ.ف.ب

قال مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، أوليفر بيرهوف، إن نجم فريق بايرن ميونيخ، توماس مولر، لن يعود إلى صفوف المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، وذلك رغم المستويات القوية التي يقدمها مع بايرن ميونيخ خلال هذا الموسم.

وقال بيرهوف في تصريحات لمجلة «كيكر» بشأن إمكانية استدعاء مولر للمنتخب مجدداً، من قبل المدير الفني يواخيم لوف، إن الأخير أقفل الباب نهائياً، وأوضح: «إنني سعيد للغاية بالمستويات التي يقدمها توماس، لكن يواخيم كان قد أعلن قراره بوضوح».

وكانت بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، المقررة في 12 دولة أوروبية، قد تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان يواخيم لوف قد أعلن، العام الماضي، نهاية مشوار الثلاثي مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينغ مع المنتخب.

وفي فبراير الماضي، قال لوف إن احتمالية عودة مولر للمنتخب ستكون ضعيفة، طالما أن لاعبي المنتخب الحاليين يتمتعون بالجاهزية. وقال بيرهوف إنه يجب تقبل أن لوف اتخذ قراراً صعباً، وقد أبدى ثقته باللاعبين الشبان. ويقدم مولر (30 عاماً) مستويات جيدة مع بايرن ميونيخ حالياً، وقد سجل للفريق سبعة أهداف وصنع 18 هدفاً خلال هذا الموسم في الدوري الألماني (بوندسليغا).

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