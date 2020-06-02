3 إجراءات رسمية من الأهلي لإيقاف تعدي الزمالك على لقب نادي القرن

المصدر: خالد صديق- دبي

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من القرارات بشأن حماية الملكية الفكرية الخاصة بالقلعة الحمراء.

وتضمنت قرارات النادي الأهلي اعتماد توصيات اللجنة القانونية واتخاذ عدة إجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية للنادي فيما يخص مسألة نادى القرن التي يؤكد نادي الزمالك دوما انه احق بلقب نادي القرن.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيان صحافي مساء اليوم، جاء فيه: "قدمت الشؤون القانونية بالنادي مذكرة للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم بشأن انتهاك البعض حقوق النادي الفكرية، وجاء نص المذكرة كالتالي: النادي الأهلي هو نادي القرن وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) وأخطر به النادي في حينه، وأن الاتحاد الإفريقي لا يفوته مناسبة إلا وكرر فيها أن النادي الأهلي هو نادي القرن، وآخرها التهنئة التي نشرها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي على موقع كل منهما، مهنئين فيها النادي الأهلي على مرور عشرين عامًا على منحه لقب نادي القرن، وعليه قام النادي بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادي بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته".

وأضاف البيان: "عليه فإن أي محاولة لوصف نادٍ آخر لنفسه بأنه نادي القرن، فضلاً عن أنه يمثل تحديًا لقرارات الاتحادات المعنية، فإنه يمثل جريمة تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي، وهي من الجرائم التي نص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية سالف البيان تستوجب معاقبة مرتكبيها".

وجاء في البيان: "أن النادي الأهلي ودون الدخول في مهاترات لا طائل من ورائها سوى تأجيج مشاعر الجماهير، لن يسمح بالتعدي على لقبه الذي يعتبر جزءًا من شعاره تحت أي ظرف، وسيلجأ إلى كل الطرق القانونية المشروعة المقررة قانونًا للحفاظ على حقوقه، ولردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق النادي". وذكر البيان اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1– التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.

وأخيرًا فإن النادي لن يتوانى أو يتهاون في الحفاظ على حق من حقوقه الثابتة، وسيقوم باتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة للحفاظ على هذه الحقوق.. ويحذر من اشتعال الفتنة الجماهيرية في الشارع الرياضي نتيجة التصرفات غير المسؤولة.

وكان نادي الزمالك قد جدد تمسكه بحقه في لقب نادي القرن بالقارة الإفريقية، بعد 20 عاماً من حصول النادي الأهلي عليه رسمياً، إذ قام أخيراً بإعادة رفع لافته جديدة بعد يومين من إزاله لافتة أخرى كان موجودا عليها شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ووضع النادي اللافتة الجدية على سوره الخارجي وفي مكان بارز وبحجم أكبر، وكتب عليها "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات (9 بطولات)، وليس بالمحسوبية والمجاملات (7 بطولات)" في إشارة إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، ما يؤكد رغبة النادي الأبيض في استمرار أزمته مع الأهلي

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