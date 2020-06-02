مدرب كرة سلة شهير يهاجم الرئيس الأميركي بشدة بسبب حادثة جورج فلويد

المصدر: وكالات

وصف مدرب كرة السلة الأميركي الشهير غريغ بوبوفيتش، المدير الفني لنادي سان أنتونيو سبيرز المنافس في دوري المحترفين لكرة السلة، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بألفاظ جارحة، متهماً إياه بسوء قيادة البلاد وداعياً إلى التغيير في ظل الاحتجاجات التي اندلعت استنكاراً لمقتل الإفريقي - الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج على قتل فلويد الداعمة لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة) إلى أعمال نهب وشغب، ما دفع العديد من السلطات المحلية لإعلان حظر تجول ليلي.

واعتبر بوبوفيتش المعروف بانتقاداته الدائمة لترامب في حديث مع مجلة "ذي نايشن" الاسبوعية، أن القضايا المتعلقة بعنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة والتي لم تتم معالجتها في الماضي، مهدت الطريق أمام العنف الذي اندلع في العديد من المدن لثلاث ليالٍ متتالية.

وقال المدرب الأسطوري الذي قاد سبيرز إلى خمسة ألقاب في الـ"إن بي إيه" إن "ترامب لم يكن فقط مسبباً للخلافات، بل مدمّر أيضاً". وأردف الرجل البالغ 71 عاما "أنا مشمئز لأن لدينا قائد لا يمكنه القول (بلاك لايفز ماتر).



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