جائزة اليابان لسباقات الـ "موتو جي بي" تنضم إلى ضحايا "كورونا"

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات النارية "فيم"، عن إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جبي بي"، والذي كان مقرراً أقامته على حلبة "موتيجي" في 18 أكتوبر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي للدرجات النارية "فيم" في بيان: "إن وباء كورونا أجبرنا على ألغاء الحدث، رغم الجهود الحثيثة التي بذلت لإقامته في موعده على حلبة توين رينغ في "موتيجي".

ويأتي الإعلان عن إلغاء جائزة اليابان، بعد أربعة أيام فقط، من قرار مماثل بشأن جائزتي المملكة المتحدة، وأستراليا، اللتين تم إلغائها، وكانت مقررة في المملكة المتحدة أواخر شهر أغسطس، وفي استراليا في 25 من شهر أكتوبر، لتنضم جائزة اليابان إلى العديد من الجولات والسباقات الأخرى التي تم إلغائها وتأجيلها في روزنامة بطولة العالم للدرجات النارية "موتو جي بي" للموسم الحالي 2020، جراء الأوضاع الصحية التي تشهدها الساحة العالمية بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا COVID-19"، إذ كان يأمل الاتحاد الدولي، وشركة "دورنا" مالكة الحقوق التجارية للبطولة، إنقاذ ما تبقى من جولات موسمها الذي لم ينطلق بعد.

بدورها، تولت وسائل الإعلام الياباني، تسليط الضوء على تصريحات رئيس شركة "موبل لاند" المسؤولة عن تنظيم سباق جائزة اليابان الكبرى، الياباني كارو تاناكا، وأكد خلالها إلغاء السباق، بقوله: "استعداداتنا للسباق كانت جيدة، لكن لسوء الحظ، ما حدث بسبب فيروس كورونا، وحظر السفر وتبعاته على السباقات الأخرى، أجبرنا على اتخاذ هذا القرار، وذلك بعد محادثات مطولة مع "دورنا"، لتتم الموافقة بين جميع الأطراف على إلغاء السباق، ونحن محبطين لهذا القرار، لكننا في الوقت ذاته نشكر جميع المشجعين على تفهمهم ذلك".

ويذكر أن إلغاء سباق حلبة "موتيجي" أدى إلى غياب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" للمرة الأولى عن اليابان منذ العام 1986، لا سيما أن البطولة تضم ثلاثة فرق كبيرة من اليابان، ممثلة بـ "هوندا" و"ياماها" و"سوزوكي".

وتعمل كل من شركة "دورنا" والاتحاد الدولي للدراجات النارية، على محاولة إطلاق الموسم، بأفضل طريقة ممكنة، ومنها الدفع باتجاه إقامة سباقين في كل جولة ممن بقيت على أجندة موسم 2020، بما يضمن أنهاء الموسم الحالي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news