الزمالك لا يستسلم في "لافتة القرن".. مرتضى منصور يجدد التحدي مع الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

جدد نادي الزمالك تمسكه بحقه في لقب نادي القرن بالقارة الإفريقية، بعد 20 عاماً من حصول النادي الأهلي عليه رسمياً، إذ قام أخيراً بإعادة رفع لافته جديدة بعد يومين من إزاله لافتة أخرى كان موجودا عليها شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ووضع النادي اللافتة الجدية على سوره الخارجي وفي مكان بارز وبحجم أكبر، وكتب عليها "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات (9 بطولات)، وليس بالمحسوبية والمجاملات (7 بطولات)" في إشارة إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، ما يؤكد رغبة النادي الأبيض في استمرار أزمته مع الأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وعضوية كل من إسماعيل يوسف وهاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن في إفريقيا، بعد تتويجه بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وكان النادي الأهلي قد حصل على لقب نادي القرن بالنظر إلى عدد النقاط حيث حصل الأهلي على 40 نقطة، ليحتل المركز الأول قاريا في القرن الـ20، وجاء الزمالك ثانيا برصيد 37 نقطة رغم ان عدد بطولات الأخير كانت اكبر في القرن العشرين.

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