فاجعة تهز الرياضة المصرية.. وفاة 4 أشقاء من ناشئي السلة في حريق ضخم

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم الأحد، عن وفاة أربعة أشقاء من لاعبي فريق الناشئين في نادي الصيد، هم أحمد، وياسين، وكريم، ومالك الجمال، تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، في حادث حريق نشب في شقتهم، أسفر ايضاً عن وفاة جدتهم.

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري، في بيان له، بالعزاء لوالد الاشقاء الأربعة الدكتور محمد سعيد الجمال، بعد أن شهد العقار الذي يملكه في منطقة الجيزة حريقاً ضخماً أسفر عن احتراق الشقة بالكامل، ووفاة الأبناء الأربعة ووالدة الطبيب.

وجاء في بيان اتحاد السلة المصري لكرة السلة الذي نشرته وسائل إعلام مصرية: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد، ابناءه من لاعبي نادي الصيد، أحمد محمد سعيد الجمال، وياسين محمد سعيد الجمال، وكريم محمد سعيد الجمال، ومالك محمد سعيد الجمال، ناشئي نادي الصيد بعد وفاتهم نتيجة حريق ضخم".

ولفت موقع "النبأ الوطني"، إلى تقارير صحافية، أشارت إلى أن التحقيقات الأولية ارجعت الحريق إلى ماسٍ كهربائي بالشقة، خصوصاً أن أبناء الطبيب الأربعة كانوا مستغرقين بالنوم في إحدى الغرف، بينما كانت جدتهم ووالد الطبيب نائمة في الغرفة المجاورة.

وأضاف الموقع: "فور انبعاث الدخان من الشقة، سارع الجيران بإبلاغ أجهزة الحماية المدنية التي سارعت بالوصول إلى هناك، وتمكنت خلال 15 دقيقة من إخماد النيران، إلا أن عند معاينة الشقة، تبين تفحم حثث الأبناء الأربعة، وجدتهم، والتهام كافة المحتويات"

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