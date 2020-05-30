عبد الفتاح عسيري يصدم الأهلي السعودي

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أبدى رغبة في خوض تجربة جديدة وعدم تجديد تعاقده مع ناديه.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم السبت أن مصادر كشفت لها أن عسيري يفضل خوض تجربة جديدة "بسبب الجو العام بالنادي الأهلي وما يصاحبه من توتر إداري بين مسيريه، حيث أبدى عسيري عدم رغبته بالاستمرار في ظل استمرار مثل هذه الأجواء المحيطة بالنادي وبالفريق الكروي الأول على وجه الخصوص."

وأضافت المصادر أن هناك مفاوضات شفهية من قبل نادي الهلال والتي جرى من خلالها الاستفسار عن مدى إمكانية قدوم اللاعب لحامل لقب دوري أبطال آسيا.

وكان عسيري قد انتقل إلى الأهلي عام 2016 قادما من جاره الاتحاد قبل أن يجدد عقده مع الأهلي في ناير 2019 لمدة موسمين.

وترغب إدارة الأهلي في حسم ملف عسيري قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة بعد شهر ونصف الشهر من الآن إذ يحق له التوقيع لأي فريق قبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده في يناير 2021.

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