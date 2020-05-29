مفاجأة.. الترجي التونسي قد يتم تجريده من لقب دوري أبطال إفريقيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة "هسبورت" المغربية تفاصيل شهادة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي، التي شهدت إثارة كبيرة للجدل بعدم استكمالها وتتويج الفريق التونسي باللقب.

وأوضحت أن قضاة محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس" استمعوا اليوم الجمعة إلى شهادات مجموعة من المتداخلين في قضية النهائي.

وتحدثت مصادر مسؤولة مع الصحيفة المغربية لتكشف أن أحمد أحمد كان من بين الشهود الذين أدلوا بتفاصيل ما حدث.

وقال أحمد أحمد، إنه تعرض لتهديدات كثيرة من مسؤولي الترجي من أجل حسم إجراءات التتويج بشكل سريع وإقصاء الوداد"، وهُدد رئيس الكاف بـ "ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة.

واستمعت المحكمة عبر تقنية الفيديو لشهادة أحمد أحمد، إلى جانب النائب الأول لرئيس الاتحاد كونستان أوماري الذي اتفق في الرأي مع أحمد أحمد".

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن القرار النهائي في القضية سيكون مساء اليوم أو يوم غد على أبعد تقدير.

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