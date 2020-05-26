"ماكلارين" تلغي 1200 وظيفة بسبب "كورونا".. وتقلص مشاركتها في بطولة العالم لـ"الفورمولا 1"

المصدر: وكالات

أعلنت شركة ماكلارين لصناعة السيارات الرياضية اليوم أنها ألغت 1200 وظيفة بسبب الأزمة التي فرضها وباء فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها في بيان صحافي أنها عانت من إلغاء الأحداث الرياضية وتوقف انتاجها ومبيعاتها من السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بول والش:"نأسف بشدة للتأثير الذي ستحدثه إعادة الهيكلة هذه على جميع موظفينا، وخاصة الذين قد تتأثر وظائفهم"، لافتا إلى أن هذا التخفيض سيكون له "تأثير كبير على شكل وحجم فريقنا للفورمولا واحد".

ولم يشر البيان إلى عدد الموظفين الذين سيتم التخلي عنهم من الفريق المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1، لكن وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية فإن الشركة ستقلص 70 وظيفة من أصل 800. وأضاف والش "لقد عملنا جاهدين لتجنب هذا الأمر بعد أن نفذنا بالفعل تدابير ادّخار جذرية في جميع مجالات نشاطنا. ولكن لم يكن لدينا خيار سوى تقليص حجم القوى العاملة لدينا".

ولفتت وسائل الإعلام البريطانية قبل أيام إلى أن ماكلارين تسعى الى التفاوض على قرض بقيمة 275 مليون جنيه استرليني، وأنها ستقدم كضمانات مقرها ومجموعتها من السيارات العتيقة.

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