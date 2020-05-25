موعد القمة النارية بين دورتموند وبايرن.. الدوري الألماني يقترب من الحسم



برلين أ.ف.ب.

يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند غدا الثلاثاء الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات، قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند الثاني وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب، وقد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتكتسي المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين وسط سعيهما إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوصا بوروسيا دورتموند.

ويدرك الفريق الأصفر جيدا أن الخسارة ستبخر آماله في التتويج بلقب هذا الموسم، كونه يتخلف بفارق أربع نقاط عن النادي البافاري الذي سيشدد، في حال كسبه النقاط الثلاث، قبضته على اللقب الثامن تواليا.

وشدد نجم بايرن ميونيخ توماس مولر على أهمية مواجهة الثلاثاء، وقال "بالنسبة لنا، إنه أسبوع حاسم جدا".

وأضاف "حددنا لأنفسنا هدفا واضحاً، هذا الأسبوع، هو تحقيق ثلاثة انتصارات وقطع خطوة عملاقة" نحو اللقب، في إشارة إلى استضافته السبت المقبل لفورتونا دوسلدورف السادس عشر والمهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأضاف مولر "نتطلع إلى يوم الثلاثاء وأتمنى أن نتمكن من إظهار ما يجعلنا أقوياء وأن نغادر ملعب دورتموند بابتسامة".

ويسعى بايرن ميونيخ بقيادة مدربه هانزي فليك إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد تفوقه على دورتموند في المواسم الأربع الأخيرة حيث فاز النادي البافاري خمس مرات في المباريات السبع الأخيرة بينهما في الدوري آخرها برباعية نظيفة في ميونيخ في نوفمبر الماضي.

ويعتمد الفريق البافاري على تألق مهاجم دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده من الاهداف هذا الموسم في الدوري الى 27 هدفاً في سعيه إلى الاقتراب من الرقم القياسي المطلق في موسم واحد المسجل باسم "المدفعجي" غيرد مولر مع 40 هدفا موسم 1971-1972.

كما أن ليفاندوفسكي سجل 27 هدفا مع بايرن ميونيخ في مرمى دورتموند منذ انتقاله الى صفوفه من الاخير صيف عام 2014.

في المقابل، يعوّل دورتموند على مهاجمه الواعد الدولي النروجي إرلينغ هالاند (19 عاما) المنضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمسوي والذي سجل 10 أهداف في 10 مباريات حتى الآن بالقميص الأصفر.

ويملك كل من ليفاندوفسكي وهالاند الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في مختلف المسابقات هذا الموسم برصيد 41 هدفا في 35 مباراة حتى الآن.

جدول مباريات المرحلة 28 من الدوري الالماني بتوقيت الامارات

- الثلاثاء:

(20:30) بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ

(22:30) فيردر بريمن - بوروسيا مونشنغلادباخ

اينتراخت فرانكفورت - فرايبورغ

باير ليفركوزن - فولفسبورغ

- الأربعاء:

(20:30) لايبزيغ - هرتا برلين

(22:30) اوغسبورغ - بادربورن

أونيون برلين - ماينتس

فورتونا دوسلدورف - شالكه

هوفنهايم - كولن

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